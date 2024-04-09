Прорвати фронт піхотою та тримати фронт піхотою стало непомірно дорого та практично неможливо. Але британці та французи створили нові види техніки — танки та авіацію. На початку танки та авіація грали допоміжну роль, і ними командували піхотні командири, яким техніку передавали на посилення. Нова техніка посилювала війська, але не давала сама по собі можливості прорвати фронт та завдавати противнику у рази більші втрати.

І після важких поразок союзники усвідомили — нові засоби боротьби мають отримати не допоміжне, а самостійне значення. Тобто не танки та авіація мають придаватись піхоті, а навпаки, для найкращої взаємодії та максимального використання техніки, дії піхоти підпорядковуються частинам, які застосували нову техніку. І тоді британці та французи ухвалили рішення по зміні організації, управління та тактики застосування нових бойових машин. Були створені спеціальні танкові та авіаційні тактичні зʼєднання, які отримали самостійні завдання, і операції почали плануватись виходячи з тактики, оптимальної для танків та літаків.

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Щойно були створені максимально зручні умови для масованого застосування бойових машин, щойно командири піхотних зʼєднань почали планувати дії, в першу чергу, для застосування техніки та точного ураження, а не штурмувати піхотою та артилерійськими обстрілами по координатах, фронт вдалось прорвати.

Позиційна стратегія закінчилась, оскільки масованість застосування танків та авіації відновили тактичний маневр на полі бою.

Самостійна тактика нової бойової техніки дозволила вирішити ключове завдання війни на виснаження — зменшення втрат своєї піхоти та різке збільшення втрат піхоти противника. Прорив фронту технікою почав завдавати втрат силам оборони більше, ніж силам нападу.

Дрони стали стрижнем нового бойового порядку на сучасному полі бою. Планування дій дронів, засобів боротьби з дронами противника, звʼязку — є основою тактики.

Не дрони мають йти за людьми — а люди за дронами.

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Для реалізації тактики дронів необхідно створити самостійні тактичні групи дронів, які побудують управління та взаємодію з іншими бойовими компонентами, та дозволять застосовувати дрони масовано.

Дрони, а не люди, мають тримати фронт та проривати фронт. Контроль фронту зараз - це не розсилка людей у посадки, а фронт дронів, антидронових систем, сенсорів та звʼязку. І ресурси і сили на це у нас є.

За останні півтора року мені довелось неодноразово підіймати тему створення спеціальних тактичних груп дронів на фронті. Тому що вже є ті, хто вже зараз показує результат.

Про це місяць за місяцем доводиться говорити з людьми у владі про створення тактичної групи дронів. І В.Залужний про це багато часу чув, і новий головком ЗСУ О.Сирський про це знає, інформація і передавались і доводилась неодноразово, і деякі члени Ставки верховного головнокомандувача навіть виїжджали на фронт, для ознайомлення з тактикою. І слова керівники говорять правильні, і виставки дронів відвідують, і навіть почалась закупівля дронів на державному рівні, і навіть створили сили безпілотних систем.

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Але масованого застосування дронів на фронті нема — і тільки через те, що є серйозна недооцінка ролі дронів у керівництві. Ми використовуємо можливості наших підрозділів дронів на 10 відсотків, тому що нову тактику та техніку просто неможливо застосувати без організації, управління та планування.

Єдина можливість продовжувати війну та добитись перемоги — створити фронт дронів, антидронових систем, сенсорів, високоточної зброї. Не колись у майбутньому, а прямо зараз, поки ще у нас є люди, здатні відбивати всі штурми своїм героїзмом та характером. Тактику дронів треба не вигадувати, а створити на прикладі успішних дій та прикладів масованого застосування дронів та антидронів. І у нас є ті, хто такий приклад можуть зараз показати. Потрібні рішення.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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