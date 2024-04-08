Мені цікаво: якщо військові мають подавати численні папірці про втрату зброї, то як далі обробляється ця інформація?

Ну, наприклад, втратили дрон. Вказали причину втрати, яка підтверджується даними відеотрансляції.

І я можу помилятись, але чомусь в мене є сумніви, що далі на підставі цих даних формується якась аналітика.

Скільки було застосовано дронів, та яка частка цих дронів була втрачена від роботи РЕБ. Враховуючи, що дані збираються постійно, можна відстежувати навіть динаміку втрат.

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І якби така аналітика була, то надалі ж можна було б на її базі приймати якісь рішення.

Ну, умовно, якщо частка втрачених дронів від роботи РЕБ, то можна приблизно спрогнозувати час, коли вони перестануть бути ефективними. Звичайно, я розумію, що дрони працюють на різних частотах, але в цілому це лише додаткові дані для розуміння ситуації.

І ось далі на підставі цієї інформації вже можна приймати наступні рішення. Умовно, якщо якась частка дронів втрачаються через роботу РЕБ, то, можливо, варто витратити додаткові кошти на ту ж саму технологію машинного бачення. Особливо, переконливо це виглядатиме, якщо загальна вартість втрачених дронів перевищує вартість самої технології.

Хоча, кому все це потрібно?

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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