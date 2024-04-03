Росія краде українські воєнні ноу-хау
Україна не від хорошого життя стала передовою країною у застосуванні дронів
В умовах обмеження артилерійських пострілів, ми почали робити з "весільних дронів" дрони зі скидами, опанували ударними дронами. Все це внаслідок приватних ініціатив бізнесу, волонтерів, внутрішніх самоорганізацій бригад.
Також у нас почали з'являтися наземні дрони зі стрілецьким озброєнням, дрони для розмінування та евакуації. Все це теж приватні ініціативи, експериментальні зразки.
Так от, Росія взяла цей досвід і мультиплікувала.
Вони почали наземні дрони застосовувати в піхотних атаках. Поки невдало, але почали.
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РФ домінує в РЕБ, у ФПВ, тепер наземних дронах, ракетах.
Більшість з цього — українські ноу-хау, які вони вкрали та мультиплікували.
Де наше мультиплікування, де дрони? Де держава у виробництві дронів. Масово, дешево, тисячами.
Так можна і війну програти.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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