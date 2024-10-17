У Сумах сталася ДТП за участі маршрутки: вісім людей травмовано

Про це інформує поліція Сумської області.

Вказано, що автопригода трапилась близько 17:00 на вулиці Британській.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний водій транспортного засобу "Peugeot" допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом "Рута" під керуванням 52-річного керманича, який перевозив пасажирів. Внаслідок зіткнення були пошкоджені ще дві припарковані автівки", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії восьмеро людей зазнали травм. Їх госпіталізували.

Наразі вирішується питання до відкриття кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин події.

Фото: поліція Сумської області