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У Сумах сталася ДТП за участі маршрутки: вісім людей травмовано

Ольга Бабишена
17 жовтня, 2024 четвер
21:55
Суспільство У Сумах сталася ДТП за участі маршрутки

Ввечері четверга, 17 жовтня, у Сумах сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів, серед яких маршрутка, внаслідок чого восьмеро людей зазнало травм

Зміст

Про це інформує поліція Сумської області. 

Вказано, що автопригода трапилась близько 17:00 на вулиці Британській. 

"Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний водій транспортного засобу "Peugeot" допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом "Рута" під керуванням  52-річного керманича, який перевозив пасажирів. Внаслідок зіткнення були пошкоджені ще дві припарковані автівки", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок аварії восьмеро людей зазнали травм. Їх госпіталізували. 

Наразі вирішується питання до відкриття кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин події.

 

У Сумах сталася ДТП за участі маршрутки

Фото: поліція Сумської області

  • У Чернігівській області ввечері 16 жовтня зіткнулися легковик і вантажівка. Внаслідок ДТП загинуло подружжя та двоє дітей. 
Теги:
Україна
Суми
Новини ДТП
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