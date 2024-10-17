На Чернігівщині зіткнулися легковик і вантажівка: четверо загиблих, з них двоє - діти

Про це інформує ДСНС Чернігівщини.

Вказано, що ДТП сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району близько сьомої вечора. За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ".

Внаслідок аварії загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 року народження.

"Рятувальники за допомогою спец обладнання провели деблокування тіл загиблих. До ліквідації наслідків ДТП було залучено 4 представників особового складу та 1 одиниця техніки. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронні органи", - додали в ДСНС.