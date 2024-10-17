На Чернігівщині зіткнулися легковик і вантажівка: четверо загиблих, з них двоє - діти
У Чернігівській області ввечері 16 жовтня зіткнулися легковик і вантажівка. Внаслідок ДТП загинуло подружжя та двоє дітей
Про це інформує ДСНС Чернігівщини.
Вказано, що ДТП сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району близько сьомої вечора. За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ".
Внаслідок аварії загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 року народження.
"Рятувальники за допомогою спец обладнання провели деблокування тіл загиблих. До ліквідації наслідків ДТП було залучено 4 представників особового складу та 1 одиниця техніки. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронні органи", - додали в ДСНС.
- Від початку 2024 року в Україні у дорожніх аваріях загинули майже 2 тисячі людей, ще майже 21 тисяча - зазнала травм.
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