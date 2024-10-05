З початку року в Україні у ДТП загинули майже 2 тисячі людей, - Опендатабот
Від початку 2024 року в Україні у дорожніх аваріях загинули майже 2 тисячі людей, ще майже 21 тисяча - зазнала травм
Про це інформує платформа Опендатабот.
За їхніми даними, загалом станом на жовтень цьогоріч в Україні трапилось 16 621 ДТП з постраждалими. Це на 11% більше, ніж за той самий період торік. Внаслідок цих аварій загинуло 1 918 людей, а ще 20 862 отримали травми.
Так, найбільше ДТП трапилось у Києві (1393 аварії), на Дніпропетровщині (1350) та Одещині (1148).
Саме на Одещині кількість аварій цьогоріч рекордно зросла аж на 40%, порівняно з аналогічним періодом торік. А кількість загиблих у цьому регіоні збільшилась на 70%.
Водночас найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП наразі є M-06 Київ - Чоп та М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине.
Повідомляється, що більшість ДТП з постраждалими - 80% - трапляється у населених пунктах, ще 15% аварій - на автодорогах державного значення. Аналітики зазначають, що цьогоріч у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Водночас кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.
Майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху: 39,9%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).
- Увечері 22 вересня у Броварському районі Київській області унаслідок ДТП загинули двоє людей, також троє постраждалих.
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