Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою автівкою: на Київщині в ДТП загинули двоє людей, є постраждалі
Увечері 22 вересня у Броварському районі Київській області сталася ДТП. Унаслідок цього загинули двоє людей, також троє постраждалих
Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня близько 22:00 між селами Русанів-Гоголів Броварського району.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автівкою Kia. Після чого транспортний засіб Kia загорівся, а Volkswagen зʼїхав у кювет.
Правоохоронці повідомляють, що відомо про двох загиблих із транспортного засобу Кіа - це чоловік і жінка. Також є інформація про трьох потерпілих.
- 30 серпня в Одеській області сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. У результаті аварії загинула дитина, ще шестеро людей зазнали поранень.
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