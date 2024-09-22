Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою автівкою: на Київщині в ДТП загинули двоє людей, є постраждалі

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня близько 22:00 між селами Русанів-Гоголів Броварського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автівкою Kia. Після чого транспортний засіб Kia загорівся, а Volkswagen зʼїхав у кювет.

Правоохоронці повідомляють, що відомо про двох загиблих із транспортного засобу Кіа - це чоловік і жінка. Також є інформація про трьох потерпілих.