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На трасі Київ - Одеса легковик зіштовхнувся із вантажівкою: загинула дитина, є постраждалі

Світлана Кравченко
31 серпня, 2024 субота
08:19
Суспільство ДТП на трасі Київ - Одеса 30 серпня

Увечері п'ятниці, 30 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. У результаті аварії загинула дитина, ще шестеро людей зазнали поранень

Зміст

Про це повідомила поліція Одещини.

Зазначається, що аварія сталася близько 19:00 біля населеного пункту Єгорівка Одеської області. 

За даними поліції, відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм.

Крім того, унаслідок аварії загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні, ще двом дорослим надано допомогу на місці.

  • Увечері 28 серпня народний депутат від партії "Слуга Народу" Ігор Копитін потрапив в автомобільну аварію на трасі Київ - Одеса, унаслідок чого отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми.
Теги:
Кримінал
Новини ДТП
Одещина
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