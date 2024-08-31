На трасі Київ - Одеса легковик зіштовхнувся із вантажівкою: загинула дитина, є постраждалі

Про це повідомила поліція Одещини.

Зазначається, що аварія сталася близько 19:00 біля населеного пункту Єгорівка Одеської області.

За даними поліції, відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм.

Крім того, унаслідок аварії загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні, ще двом дорослим надано допомогу на місці.