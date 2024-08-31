На трасі Київ - Одеса легковик зіштовхнувся із вантажівкою: загинула дитина, є постраждалі
Увечері п'ятниці, 30 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. У результаті аварії загинула дитина, ще шестеро людей зазнали поранень
Про це повідомила поліція Одещини.
Зазначається, що аварія сталася близько 19:00 біля населеного пункту Єгорівка Одеської області.
За даними поліції, відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм.
Крім того, унаслідок аварії загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні, ще двом дорослим надано допомогу на місці.
- Увечері 28 серпня народний депутат від партії "Слуга Народу" Ігор Копитін потрапив в автомобільну аварію на трасі Київ - Одеса, унаслідок чого отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми.
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