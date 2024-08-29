"Слуга" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ - Одеса: його шпиталізували

Про це повідомили джерела УП у правоохоронних органах.

Зазначається, що ДТП сталася о 23:31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ - Одеса в напрямку столиці.

За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado наїхало на бетонну перешкоду.

Як пише видання, у результаті аварії Копитін, що перебував на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки.

Попередній діагноз потерпілого - перелом хребта. Депутата направили до Білоцерківської міської лікарні №2.

Крім того, водій автомобіля отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу. Його також шпиталізували до тієї ж лікарні на Київщині.