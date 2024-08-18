У ДТП під Житомиром потрапив автобус футбольного клубу: є постраждалі
У суботу, 17 серпня, на під'їзді до Житомира сталася ДТП за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу "Ужгород". В аварії постраждали п'ятеро людей
Про це повідомила пресслужба ФК "Ужгород" в Instagram.
Зазначається, що аварія сталася за 100 кілометрів до Житомира, де був запланований матч Другої ліги з ФК "Полісся-2".
"Тілесні ушкодження отримали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк, яких доправили до найближчої лікарні", - повідомили у клубі.
Крім того, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.
У ФК також додали, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть.
"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - зазначили у футбольному клубі.
- Увечері 13 серпня на київській Оболоні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки.
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