У ДТП під Житомиром потрапив автобус футбольного клубу: є постраждалі

Про це повідомила пресслужба ФК "Ужгород" в Instagram.

Зазначається, що аварія сталася за 100 кілометрів до Житомира, де був запланований матч Другої ліги з ФК "Полісся-2".

"Тілесні ушкодження отримали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк, яких доправили до найближчої лікарні", - повідомили у клубі.

Крім того, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.

У ФК також додали, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть.

"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - зазначили у футбольному клубі.