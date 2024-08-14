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Легковик зіткнувся з вантажівкою: у Києві на Оболоні сталася смертельна ДТП

Катерина Єсікова
14 серпня, 2024 середа
10:42
Кримінал смертельна ДТП на Оболоні

Увечері вівторка, 13 серпня, на київській Оболоні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

"13 серпня о 20:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Литовському проспекті, що в Оболонському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, унаслідок зіткнення легкового автомобіля Subaru з вантажівкою Volvo, водій легкового авто загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструменту тіло загиблого було деблоковано та передано правоохоронцям. 

Причину ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

смертельна ДТП на Оболоні

Фото: dsns.gov.ua


смертельна ДТП на Оболоні

Фото: dsns.gov.ua

 

  • У вівторок, 6 серпня, в Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія з’їхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Постраждали шестеро людей.

Теги:
Суспільство
Новини ДТП
новини Києва
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