Легковик зіткнувся з вантажівкою: у Києві на Оболоні сталася смертельна ДТП
Увечері вівторка, 13 серпня, на київській Оболоні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки
Про це повідомляє ДСНС.
"13 серпня о 20:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Литовському проспекті, що в Оболонському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
За словами рятувальників, унаслідок зіткнення легкового автомобіля Subaru з вантажівкою Volvo, водій легкового авто загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструменту тіло загиблого було деблоковано та передано правоохоронцям.
Причину ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
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У вівторок, 6 серпня, в Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія з’їхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Постраждали шестеро людей.
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