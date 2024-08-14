Легковик зіткнувся з вантажівкою: у Києві на Оболоні сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє ДСНС.

"13 серпня о 20:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Литовському проспекті, що в Оболонському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, унаслідок зіткнення легкового автомобіля Subaru з вантажівкою Volvo, водій легкового авто загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструменту тіло загиблого було деблоковано та передано правоохоронцям.

Причину ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua