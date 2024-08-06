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У Києві трамвай без водія з’їхав згори та розбив близько 10 автомобілів

Юлія Лаврук
6 серпня, 2024 вiвторок
11:27
Суспільство

У Києві на вулиці Глибочицькій у вівторок, 6 серпня, трамвай без водія з’їхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Наразі відомо про 6 постраждалих

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Про це повідомляє КМДА.

"На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, їм надають медичну допомогу.

У КМДА додали, що трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного. Також рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

Раніше ГО "Пасажири Києва" повідомляли, що на вулиці Глибочицькій трамвай без водія зʼїхав згори. 

"Кажуть, що близько 10 машин розбито, а зупинився він (трамвай, - ред.), врізавшись в трамвай, який рухався на зустріч", - йдеться у повідомленні.

  • Автобус, що віз дітей на відпочинок з Києва до Болгарії, з'їхав з дороги та зіткнувся з будівлею. Вісім постраждалих, серед них - лише один дорослий.
Теги:
Україна
Новини ДТП
транспорт
новини Києва
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