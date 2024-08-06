У Києві трамвай без водія з’їхав згори та розбив близько 10 автомобілів
У Києві на вулиці Глибочицькій у вівторок, 6 серпня, трамвай без водія з’їхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Наразі відомо про 6 постраждалих
Про це повідомляє КМДА.
"На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про шістьох постраждалих, їм надають медичну допомогу.
У КМДА додали, що трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного. Також рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.
Раніше ГО "Пасажири Києва" повідомляли, що на вулиці Глибочицькій трамвай без водія зʼїхав згори.
"Кажуть, що близько 10 машин розбито, а зупинився він (трамвай, - ред.), врізавшись в трамвай, який рухався на зустріч", - йдеться у повідомленні.
- Автобус, що віз дітей на відпочинок з Києва до Болгарії, з'їхав з дороги та зіткнувся з будівлею. Вісім постраждалих, серед них - лише один дорослий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.43
- EUR Купівля 44.73Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе