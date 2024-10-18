Футболіст "Шахтаря" після дебюту в збірній України зацікавив клуб з топ-чемпіонату

Про це повідомляє GOl Digital.

За інформацією джерела, основним варіантом для "Бетіса" є півзахисник "Реала" Дані Себальос. Хавбек не отримує достатньо ігрової практики в Мадриді, проте у клубі не хочуть прощатись з ним.

Альтернативним варіантом для "Бетіса" є українець Дмитро Криськів, який минулого тижня дебютував у національній команді. Контракт півзахисника зі "Шахтарем" діє до кінця року, тому іспанці можуть отримати хавбека безплатно.

У поточному сезоні Криськів провів 9 матчів за "Шахтар". На його рахунку 1 гол і 2 результативні передачі.

Transfermakt оцінює Дмитра Криськіва у 7 млн євро.