Футболіст "Шахтаря" після дебюту в збірній України зацікавив клуб з топ-чемпіонату
Іспанський "Бетіс" розглядає можливість трансферу півзахисника "Шахтаря" Дмитра Криськіва
Про це повідомляє GOl Digital.
За інформацією джерела, основним варіантом для "Бетіса" є півзахисник "Реала" Дані Себальос. Хавбек не отримує достатньо ігрової практики в Мадриді, проте у клубі не хочуть прощатись з ним.
Альтернативним варіантом для "Бетіса" є українець Дмитро Криськів, який минулого тижня дебютував у національній команді. Контракт півзахисника зі "Шахтарем" діє до кінця року, тому іспанці можуть отримати хавбека безплатно.
У поточному сезоні Криськів провів 9 матчів за "Шахтар". На його рахунку 1 гол і 2 результативні передачі.
Transfermakt оцінює Дмитра Криськіва у 7 млн євро.
- 12 жовтня повідомлялось, що англійський "Манчестер Сіті" націлився на трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.
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