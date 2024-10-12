"Манчестер Сіті" забажав купити зірку збірної України з футболу, - ЗМІ
Англійський "Манчестер Сіті" націлився на трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова
Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, у "Манчестер Сіті" дуже високо оцінюють рівень Георгія Судакова. Англійський топ-клуб шукає футболіста, який у перспективі зможе замінити 33-річного Кевіна Де Брюйне.
Водночас в Англії прогнозують, що трансфер не відбудеться взимку. "Ман Сіті" спробує підписати українську зірку влітку 2026 року. Контракт Судакова зі "Шахтарем" чинний до кінця 2028-го.
У цьому сезоні Георгій Судаков провів 10 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює вартість атакувального півзахисника у 35 млн євро.
- У травні Судаков зізнався, що хотів би зіграти з Михайлом Мудриком в одній команді АПЛ.
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