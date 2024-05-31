"Було б добре в одній команді": зірка "Шахтаря" Судаков заявив, що хоче грати з Мудриком в АПЛ
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков хотів би зіграти з Михайлом Мудриком в одній команді АПЛ
Про це повідомляє inews.co.uk.
"Я казав Міші (Мудрику – прим.) про те, як сильно я хочу грати в АПЛ і як було б добре виступати в одній команді. Міша сказав мені, що я не готовий до такого тиску, який є в Англії, але якщо я все-таки перейду, то повинен бути готовий до цього. Але я вже (готовий)", - сказав Георгій Судаков.
За словами півзахисника "Шахтаря", АПЛ - це його мрія.
"Було б чудово грати там в одному з топ-клубів. Я не можу виділити жодного з них як свій пріоритет, вони всі відомі", - сказав Судаков.
За інформацією TUTTOmercatoWEB, "Шахтар" просить за 21-річного українського футболіста щонайменше 70 млн євро. Контракт Судакова чинний до кінця 2028 року.
Хто такий Георгій Судаков
У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 34 матчі, забив 10 м'ячів та віддав 6 асистів.
21-річний українець посідає першу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 25 млн євро.
На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України.
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