"Було б добре в одній команді": зірка "Шахтаря" Судаков заявив, що хоче грати з Мудриком в АПЛ

Про це повідомляє inews.co.uk.

"Я казав Міші (Мудрику – прим.) про те, як сильно я хочу грати в АПЛ і як було б добре виступати в одній команді. Міша сказав мені, що я не готовий до такого тиску, який є в Англії, але якщо я все-таки перейду, то повинен бути готовий до цього. Але я вже (готовий)", - сказав Георгій Судаков.

За словами півзахисника "Шахтаря", АПЛ - це його мрія.

"Було б чудово грати там в одному з топ-клубів. Я не можу виділити жодного з них як свій пріоритет, вони всі відомі", - сказав Судаков.

За інформацією TUTTOmercatoWEB, "Шахтар" просить за 21-річного українського футболіста щонайменше 70 млн євро. Контракт Судакова чинний до кінця 2028 року.

Хто такий Георгій Судаков

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 34 матчі, забив 10 м'ячів та віддав 6 асистів.

21-річний українець посідає першу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 25 млн євро.

На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України.