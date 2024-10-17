Місце проведення другого Саміту миру ще не визначено, тривають перемовини з країнами, – МЗС

Про це на пресконференції 17 жовтня в Києві повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, цього місяця планується завершення всіх заходів високого рівня за кожним пунктом Формули миру. Це означає, ми виконаємо завдання з практичної імплементації та наповнення Формули миру спільно з нашими партнерами й учасниками та лідерами кожного пункту. Завершення і результативне проведення цих заходів у ці стислі терміни наближає нашу амбітну мету щодо визначення часових рамок проведення другого Саміту миру", - сказав дипломат.

За його словами, Україна прагне участі в заході якомога більшої кількості країн Глобального Півдня. Саміт має об'єднати всіх, хто підтримує територіальну цілісність України та Статут ООН.

"Нам не потрібні додаткові протокольні заходи. Це має бути дієвий саміт, який справді наблизить досягнення мети, якою ми всі об'єднані, - справедливого миру для України. Тому, щойно складуться всі ці фактори, й додатково ще має бути визначена столиця, готова прийняти цей саміт. На сьогодні поки що тривають розмови з відповідними країнами щодо можливості стати господарем такого заходу", - заявив Сибіга.

Коли всі зазначені "елементи будуть узгоджені, вони дадуть змогу визначити чітку дату і місце проведення" другого Саміту миру, резюмував міністр.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня стало відомо, що Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

13 вересня президент України заявив, що на другий Саміт миру запросять Росію.

8 жовтня в ОП заявили, що другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, як планували раніше.