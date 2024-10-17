Нідерланди виділять €271 млн на артилерійські снаряди для України

Про це Схооф написав у соцмережі Х.

"Данія, Чеська Республіка та Нідерланди непохитні у своїй спільній підтримці України перед лицем російської агресії. Рік тому ми започаткували ініціативу з надання Україні боєприпасів, і сьогодні ми робимо наступний позитивний крок: ми збираємося надати більше великокаліберних артилерійських боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Він вказав, що для підтримки забезпечення України боєприпасами у 2025 році Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди.

Прем'єр наголосив, що Нідерланди заохочують європейську оборонну промисловість до подальшого розвитку.