Нідерланди виділять €271 млн на артилерійські снаряди для України
Нідерландський прем'єр-міністр Дік Схооф у четвер, 17 жовтня, заявив, що Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди великого калібру для України
Про це Схооф написав у соцмережі Х.
"Данія, Чеська Республіка та Нідерланди непохитні у своїй спільній підтримці України перед лицем російської агресії. Рік тому ми започаткували ініціативу з надання Україні боєприпасів, і сьогодні ми робимо наступний позитивний крок: ми збираємося надати більше великокаліберних артилерійських боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Він вказав, що для підтримки забезпечення України боєприпасами у 2025 році Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди.
Прем'єр наголосив, що Нідерланди заохочують європейську оборонну промисловість до подальшого розвитку.
- Раніше "Українська Бронетехніка" і чеський виробник зброї Czechoslovak Group (CSG) домовилися про спільне виробництво снарядів 155-мм та інших боєприпасів великого калібру в Україні. Воно має стартувати у 2025 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе