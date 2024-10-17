"Скорботний шлях Бахмуту": у дзвіниці Києво-Печерської лаври відкрилася виставка різьблених робіт
У четвер, 17 жовтня, у дзвіниці Києво-Печерської лаври в Києві відкрили виставку різьблених робіт "Скорботний шлях Бахмуту"
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Вона розповіла, що головними експонатами виставки є експозиція VIA DOLOROSA українського митця Дмитра Денисенка, який створює різбленки - на відібраних страусиних яйцях прорізає спеціальним обладнанням свої картини.
За його словами, для створення однієї композиції потрібно 2-3 місяці.
"Складність полягає в тому, що завжди кожна шкаралупа, вона спеціально відбиралася. Я хочу сказати, що левова частка із цих робіт, вона іще була заготовлена зі страусового яйця саме із Сімферополя, із нашого, з автономної республіки Крим", - розповів Денисенко.
Фото: Юлія Зубченко
Митець родом із Бахмуту Донецької області, де створював свої роботи. Він пояснив, що експонати зібрані на релігійну тематику й розповідають про шлях Ісуса на Голгофу.
"Кожна із цих робіт відслідковувала окрему стадію сходження Христа. І наша основна задача була різьбою відобразити емоційний стан цієї ходи. Оскільки ці роботи створювалися в Бахмуті, то зараз, особливо в цій ситуації, після вторгнення, вони набувають особливого значення. Ми можемо провести різноманітні паралелі, де ми бачимо, що так само як і несправедливо винесений вирок Понтієм Пілатом, так само і Бахмут стає знищеним, як і був знищений ще за часів Ізюмського шляху", - розповів митець.
Також Денисенко підкреслив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну колекція налічувала 40 експонатів, проте врятувати вдалось лише половину.
"Зараз в цьому залі експонуються 20 робіт - це ті, що залишилися… Ми маємо надію, що надалі ці роботи, які були знищені, вони будуть відновлені", - додав він.
Виставка триватиме у Лаврській дзвіниці до 17 листопада.
Фото: Юлія Зубченко
17 жовтня 2024 року в Києві стартує проєкт "Книга-мандрівка. Крим – це Україна": в його межах запланована ілюстративна виставка “Абетка Криму".
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