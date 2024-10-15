У столиці відбудеться презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
У четвер, 17 жовтня 2024 року, у Києві стартує проєкт "Книга-мандрівка. Крим – це Україна": в його межах запланована ілюстративна виставка “Абетка Криму"
Захід відбудеться 17 жовтня, о 16:00 в атріумі ТРЦ “Гулівер” (1-й поверх, м. Київ, Спортивна площа, 1а).
Вхід – вільний.
Генеральний інформаційний партнер – Еспресо.
Виставка орієнтована як для дітей, так і для дорослих, і буде представлена двома мовами – українською та кримськотатарською. Кожна літера абетки розповідатиме про культурне розмаїття півострова та його корінних народів. Виставка працюватиме протягом двох наступних тижнів.
“Метою нашого проєкту є висвітлення, збереження та розвиток унікальної культурної спадщини Криму. Ми прагнемо привернути більше уваги до тимчасово окупованого півострова, а також історії та культури корінних народів Криму. Нагадати всім, що “Крим – це Україна!” Особливо важливим цей проєкт є для дітей, які народилися вже після окупації півострова”, – зазначила авторка проєкту "Книга-мандрівка. Крим – це Україна" Ірина Тараненко.
В межах презентації відбудеться дискусійна панель щодо осмислення культури корінних народів Криму.
Спікерами дискусії стануть представники кримськотатарської спільноти, громадські діячі та активісти, зокрема Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, менеджерка проєктів з кримськотатарської ідентичності Мавілє Халіл, культурна менеджерка проєкту "Книга-мандрівка" та освітянка Дара Дужак, директорка з інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця" Сабіна Абляєва, продюсер 1+1 media й засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, громадська діячка Левіза Джелялова, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.
Проєкт створюється авторами всеукраїнського проєкту "Книга-мандрівка" за підтримки Українського Культурного Фонду. Партнерами виступили Укрзалізниця та Novikova Agency.
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