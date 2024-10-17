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Журналісти виявили у комбата ТрО Салаватова зв'язки з "ДНР": на час службового розслідування його усунули від виконання обов'язків

Ольга Бабишена
17 жовтня, 2024 четвер
23:40
Війна з Росією Сергій Салаватов

Журналісти опублікували розслідування щодо можливих зв'язків командира 107 окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова з "ДНР". Згодом було призначено службове розслідування, на час якого його усунули від виконання обов'язків

Зміст

Про це йдеться у розслідуванні hromadske

Як йдеться у розслідуванні, наразі соцмережі комбата почищені, втім, журналістам вдалося відновити дописи за 2014 рік, які мають проросійське спрямування. Сам Салаватов пояснив, що відповідні пости з його сторінки, мовляв, репостила колишня дружина, а політка його у той час не цікавила. 

Крім того, журналісти звернули увагу, що у той самий час він постив у соцмережах світлини у формі та зі зброєю, яку він називає страйкбольною, мовляв, на той час це було його хобі. 

"За словами фахівців, які знаються на зброї, з фото такої якості складно зробити висновки — чи це бойова СВД, чи страйкбольна, а от AR-15 справді має вигляд страйкбольної. Говорячи про страйкбол у Краматорську навесні 2014-го, де на той час жив Салаватов, варто нагадати, що з 12 квітня по 5 липня того року в місті тривали бойові дії — випадкового місцевого зі страйкбольною зброєю могли просто вбити. Але тоді ж, за свідченнями місцевих, так звані ополченці могли використовувати зброю, схожу на бойову", - йдеться у розслідуванні. 

Розслідувачі також отримали дані телефонних з'єднань із 2014 року за номером, яким Салаватов досі користується. Серед контактів, з якими він спілкувався були: 

  • співробітник так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР" Межлум Дамірчан, якого СБУ розшукує за створення терористичної групи
  • бойовик формування самопроголошеної "ДНР" "Русіч" Антон Кальченко
  • член "Общего собрания" у Краматорську Олександр Алєксєєв, яке, зокрема, займалося створенням так званого "народного ополчения"
  • гарячі лінії для запису в "народне ополчення" "ДНР"

Втім, під час спілкування з журналістами він заявив, що не знає таких людей. 

"Навіть не розумію, про кого ви говорите. Я ж вам повторюю: автобізнес — рихтування, зварювання, фарбування. І які клієнти могли мені дзвонити, я без поняття", - сказав Салаватов. 

Крім того, у розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Сергій Салаватов ходив на так званий референдум і голосував за "ДНР". 

На час службового розслідування Салаватова усунули від виконання обов'язків

Про це інформують Сили територіальної оборони ЗСУ. 

Реагуючи на журналістське розслідування там заявили, що призначення старшого лейтенанта Сергія Салаватова на посаду командира окремого батальйону у складі 109 окремої бригади Сил ТрО "дійсно може здатися дивним, але тільки для людей, які не знають, як сьогодні все працює в армії". У відомстві заявили, що пріоритетними є вміння та компетенції, лідерські якості, здатність швидко та ефективно реагувати на зміни ситуації на полі бою. 

"На думку командира бригади старший лейтенант Сергій Салаватов повністю відповідає цим вимогам. По-перше, він шість років, з 2015 по 2021 рік, служив у підрозділі Сил спеціальних операцій, а з 24 лютого 2022 року Салаватов служить у Силах територіальної оборони. Має дві державні нагороди України. Він швидко проявив себе, останні два роки був заступником командира цього ж батальйону. Разом з підрозділом брав участь в боях на Донеччині, під Бахмутом та Покровськом, у районі Нью-Йорка. Він знає батальйон, знає людей, і знає на що вони здатні", - йдеться у повідомленні. 

Відповідаючи на звинувачення щодо у нібито співпраці Салаватова з так званими Л/ДНР та російськими спецслужбами,  у Силах територіальної оборони ЗСУ зазначили, що оскільки армія - це державна структура, вони не можуть керуватися підозрами або звинуваченнями. 

"Після надходження звернення ГО "Громадське телебачення" щодо Салаватова, командир 109 бригади ТрО звернувся до відповідних органів з проханням перевірити цю інформацію. Така перевірка була проведена. Жодних фактів, які б свідчили про причетність чи будь-яку іншу участь Сергія Салаватова в незаконних збройних формуваннях, його співпрацю з росіянами - виявлено не було", - зазначено у повідомленні. 

Крім того, Салаватов також проходив перевірку поліграфом, яка не показала "чогось незаконного в його діях".

Водночас враховуючи журналістське розслідування, командування Сил ТрО призначило службове розслідування, на час проведення якого Салаватова усунуть від виконання обов'язків, та звернулося до компетентних органів для перевірки. Остаточне рішення приймуть за результатами розслідування. 

Теги:
Суспільство
Україна
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