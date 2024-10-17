ВАКС зняв арешт з колишньої резиденції Януковича "Межигір'я"
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 17 жовтня, зняв арешт з колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я", а також із земельної ділянки, на якій розташований комплекс
Про це пише Transparency International Ukraine.
Там зазначили, що клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету міністрів України.
"Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту", - йдеться у повідомленні.
Що відомо
"Межигір'я" було улюбленою резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, який фактично приватизував її. У 2022 році Україна почала працювати над перетворенням колишньої резиденції на державний парк-пам'ятку.
У червні 2023 року Комітет ВР рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, яким визнати "Межигір'я" пам'яткою загальнодержавного значення. Вже у липні Рада прийняла в другому читанні та в цілому проєкт закону про створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
У травні цього року розпочався процес передачі майна парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" у власність держави. А 15 липня АРМА передало в держуправління арештоване майно колишньої резиденції Януковича.
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