Стартував процес передачі майна "Межигір'я" у власність держави
1 травня 2024 року розпочався процес передачі майна парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" у власність держави
Про це повідомляє голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.
Вона зазначила, що для пришвидшення процесу передачі майна заплановано створення чотирьох комісій, які одночасно працюватимуть над процесом передачі.
До складу комісій увійдуть представники АРМА, парка-пам’ятки "Межигір’", Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Першими вирішено передавати об’єкти енергетичної системи, для того аби новий власник мав змогу підтримувати функціонування парку та збереження його майна в належному стані", - написала вона.
Також за її словами, за результатами роботи першого дня комісії розбіжностей або втрат будь-яких матеріальних цінностей не виявлено.
- "Межигір'я" було улюбленою резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, який фактично приватизував її. У 2022 році Україна почала працювати над перетворенням колишньої резиденції на державний парк-пам'ятку.
- У червні 2023 року Комітет ВР рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, яким визнати "Межигір'я" пам'яткою загальнодержавного значення.
- 14 липня 2023 року Рада прийняла в другому читанні та в цілому проєкт закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
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