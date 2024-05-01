Стартував процес передачі майна "Межигір'я" у власність держави

Про це повідомляє голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Вона зазначила, що для пришвидшення процесу передачі майна заплановано створення чотирьох комісій, які одночасно працюватимуть над процесом передачі.

До складу комісій увійдуть представники АРМА, парка-пам’ятки "Межигір’", Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Першими вирішено передавати об’єкти енергетичної системи, для того аби новий власник мав змогу підтримувати функціонування парку та збереження його майна в належному стані", - написала вона.

Також за її словами, за результатами роботи першого дня комісії розбіжностей або втрат будь-яких матеріальних цінностей не виявлено.