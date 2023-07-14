Рада визнала "Межигір'я" пам'яткою загальнодержавного значення

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

За це рішення проголосував 241 нардеп.



Законопроєктом передбачено:

Створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га;

Створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

Парк створюється на землях державної власності, розпорядником яких є Кабмін, що виступає від імені держави. Всі земельні ділянки надаються парку в постійне користування.

Перетворення парку на пам'ятку, що охороняється законом, сприятиме відновленню видів тварин і рослин, збереженню біорізноманіття на території. Під захистом опиняться рідкісні види, які занесено до Червоної книги, зазначив Мельничук.