Рада визнала "Межигір'я" пам'яткою загальнодержавного значення
Рада прийняла в другому читанні та в цілому проєкт закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я"
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
За це рішення проголосував 241 нардеп.
Законопроєктом передбачено:
- Створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га;
- Створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
Парк створюється на землях державної власності, розпорядником яких є Кабмін, що виступає від імені держави. Всі земельні ділянки надаються парку в постійне користування.
Перетворення парку на пам'ятку, що охороняється законом, сприятиме відновленню видів тварин і рослин, збереженню біорізноманіття на території. Під захистом опиняться рідкісні види, які занесено до Червоної книги, зазначив Мельничук.
- "Межигір'я" було улюбленою резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, який фактично приватизував її. У 2022 році Україна почала працювати над перетворенням колишньої резиденції на державний парк-пам'ятку.
- У червні 2023 року Комітет ВР рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, яким визнати "Межигір'я" пам'яткою загальнодержавного значення.
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