Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

"Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому урядовий проєкт закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я", - написав він.

За його словами, законопроєктом передбачено створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.



"Передбачається утворення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", - уточнив Мельничук.

Ініціатором законопроєкту №9354 є очільник уряду Денис Шмигаль. Відповідно до поьяснювальної записки, однією з цілей подання законопроєкту є необхідність залучення додаткових коштів до держбюджету.

"На сьогодні на території урядової резиденції "Межигір’я" здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах воєнного стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим, тому зазначене питання потребує нагального врегулювання", - йдеться в документі.

Нагадаємо, "Межигір'я" було улюбленою резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, який фактично приватизував її. У 2022 році Україна почала працювати над перетворенням колишньої резиденції на державний парк-пам'ятку.