Маєток Януковича у Межигір'ї стане державним парком-пам'яткою
Кабінет міністрів ухвалив рішення створити парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір'я"
Про це повідомляє сайт уряду.
"Мальовниче урочище біля Дніпра "Межигір’я" з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції Гідності "Межигір’я" стало одним з популярних туристичних місць.
За попередніми даними експертів, на території резиденції відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття", - йдеться у повідомленні.
Міндовкілля розпочало офіційний процес перетворення урядової резиденції "Межигір’я" у державний парк-пам’ятку. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець сподівається, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як "Феофанія", Маріїнський парк чи Голосіївський ліс.
Щоб урядова резиденція "Межигір’я" офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення, Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт указу президента.
Нагадаємо, "Межигір'я" було улюбленою резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, який фактично приватизував її.
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