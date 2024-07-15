АРМА передало в держуправління арештоване майно колишньої резиденції Януковича "Межигір'я"

Про це інформує пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Зазначається, що підписання документів про передачу стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об'єкта.

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає понад 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах.

Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисячі одиниць рухомого майна.

Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри тощо, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.