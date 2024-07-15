АРМА передало в держуправління арештоване майно колишньої резиденції Януковича "Межигір'я"
У понеділок, 15 липня, завершився процес передачі в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я" арештованих судом активів колишнього президента України Віктора Януковича
Про це інформує пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Зазначається, що підписання документів про передачу стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об'єкта.
Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає понад 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах.
Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисячі одиниць рухомого майна.
Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри тощо, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.
- 1 травня розпочався процес передачі майна парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" у власність держави.
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