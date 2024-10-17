ЦАХАЛ ймовірно ліквідував лідера ХАМАСу Ях'ю Сінвара
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 17 жовтня заявила про ліквідацію трьох бойовиків ХАМАСу в секторі Гази. Серед них ймовірно був лідер організації Ях'я Сінвар
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Там зазначили, що наразі перевіряють ймовірність того, що одним з вбитих був Ях'я Сінвар. На даному етапі ЦАХАЛ не може підтвердити особи ліквідованих.
"У будівлі, де були ліквідовані терористи, не було виявлено жодних ознак присутності заручників. Сили, які працюють у цьому районі, продовжують діяти з необхідною обережністю", - йдеться у повідомленні.
Водночас джерело телеканалу Sky News Arabia підтвердило виданню, що Ях'я Сінвар дійсно був убитий у секторі Гази.
- У серпні цього року ХАМАС призначив Яхʼю Сінвара новим очільником політичного бюро замість Ісмаїла Ганії, якого вбив Ізраїль.
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