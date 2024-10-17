In Solidarity with Ukraine: культурні діячі з Угорщини та Бразилії відвідали Україну

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З Угорщини до України приїхали письменник Денеш Крушовскі, професор медіаправа Ґабор Поляк, журналіст та редактор Мартон Янкович. З Бразилії прибули журналісти Сильвія Коломбо та Лукас Фіґейреду.

Впродовж тижня делегації познайомилися з українською культурою та відвідали визначні місця столиці — Майдан Незалежності, Софію Київську, Михайлівську площу та інші. Також вони зустрілися культурними діячами та журналістами. Зокрема, вони відвідали офіс Truth Hounds — громадської організації, яка спеціалізується на документуванні та розслідуванні воєнних злочинів, а також Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Перший вечір завершився на концерті фолкгурту “ДваТри”.

“Київ — чудове європейське місто. Нині українці краще розуміють, що таке Європа та європейські цінності, аніж ті, хто спостерігають за війною здалеку, часто з байдужістю”, — міркує професор медіаправа Ґабор Поляк.

Угорський поет і письменник Денеш Крушовскі додає, що його також вразила столиця України. "Культурну різноманітність, інтелектуальний драйв в місті не пригнічують навіть авіаудари. Хоча це не так легко - підтримувати видимість нормального життя за таких обставин" — каже він.

Наступними днями гості з Угорщини та Бразилії на власні очі побачили наслідки агресії Росії. Вони відвідали дитячу лікарню "Охматдит", яка зазнала російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Далі делегації вирушили на Київщину, зупинившись у Бучі, Ірпені та Бородянці. Також вони побували у звільненому селі Ягідне на Чернігівщині, що уособлює брутальність російських злочинів. У підвалі сільської школи окупанти утримували понад триста мешканців села у надважких умовах.

“Я був вражений сильним прагненням до життя і свободи, що мають жителі цих місць. Окупанти практично зрівняли ці населені пункти із землею, але місцеві вже багато чого відбудували та наповнили це життям”, — зауважує угорський письменник Денеш Крушовскі.

В рамках візиту гості також взяли участь у двох публічних розмовах, що відбулися у просторі PEN Ukraine. Бразильські журналісти разом з письменницею Мариною Гримич міркували про спільні досвіди України та Південної Америки. Угорські автори із дослідницею Катериною Зарембо говорили про точки перетину українців та угорців.

В останній день свого перебування в Україні учасники програми відвідали книгарню Збірка, де зустрілися з воєнними кореспондентами. Стас Козлюк і Михайло Палінчак розповіли про особливості роботи українських журналістів на війні.

“Мене вразили стійкість, відданість, креативність і доброта людей, яких ми зустріли під час поїздки. Це було справжнім натхненням мати розмови з ними та бачити, як невтомно і хоробро вони працюють, аби зберігати їхню країну в жахливо важкій ситуації”, — згадує угорський журналіст, редактор відділу культури 24.hu Мартон Янкович.

По завершенню програми учасники делегацій стають амбасадорами України, висвітлюючи війну та українську культуру у власних репортажах, проєктах та виступах.

“Після цієї поїздки ми працюватимемо ще сильніше для того, щоб ніхто не міг закрити очі на жахіття, що коять росіяни. А також для того, щоб усі побачили надважку боротьбу українців за виживання української нації та української культури”, — ділиться планами професор медіаправа Ґабор Поляк.

Бразильський журналіст Лукас Фіґейреду вертається до Бразилії з метою продовжувати висвітлювати ситуацію в Україні для місцевої аудиторії. “Те, що я на власні очі побачив жахи війни, дозволить мені з більшою глибиною та розумінням нюансів розповідати про ситуацію в Україні. Оскільки висвітлення у міжнародних ЗМІ зменшується, я повертаюся до Бразилії, рішучий у місії повідомити, що війна ще далека від завершення”, — каже він.