"Барселона" відмовилась продавати 16-річного футболіста за чверть мільярда євро

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми отримали пропозицію у 250 млн євро стосовно Ламіна Ямаля, і ми відхилили її", – сказав Лапорта.

За інформацією інсайдера, ПСЖ зробив цю пропозицію перед відкриттям минулого літнього трансферного вікна. На той час Ямалю було лише 16 років.

У поточному сезоні Ямаль встиг зіграти 11 матчів за "Барсу", забити 5 голів та віддати 5 асистів. Влітку разом зі збірною Іспанії тріумфував на чемпіонаті Європи.

Transfermakt оцінює Ламіна Ямаля у 150 млн євро.