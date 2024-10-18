"Барселона" відмовилась продавати 16-річного футболіста за чверть мільярда євро
Керівництво іспанської "Барселона" відмовилось від пропозиції продати вінгера Ламіна Ямаля у французький ПСЖ
Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми отримали пропозицію у 250 млн євро стосовно Ламіна Ямаля, і ми відхилили її", – сказав Лапорта.
За інформацією інсайдера, ПСЖ зробив цю пропозицію перед відкриттям минулого літнього трансферного вікна. На той час Ямалю було лише 16 років.
У поточному сезоні Ямаль встиг зіграти 11 матчів за "Барсу", забити 5 голів та віддати 5 асистів. Влітку разом зі збірною Іспанії тріумфував на чемпіонаті Європи.
Transfermakt оцінює Ламіна Ямаля у 150 млн євро.
- У середу, 2 жовтня, польський воротар Войцех Щенсни відновив карʼєру та офіційно став гравцем іспанської "Барселони".
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