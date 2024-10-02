Ексголкіпер "Арсеналу" та "Ювентуса" відновив карʼєру заради "Барселони"

Про це повідомляє пресслужба "Барселони".

Войцех Щенсни й "Барселона" підписали контракт, який буде чинний до завершення поточного сезону. Польський воротар дістався каталонцям безплатно, адже влітку завершив карʼєру, проте погодився повернутись у великий футбол заради клубу з Ла Ліги.

"Барселона" ж була змушена терміново шукати нового воротаря після того, як важку травму отримав основний голкіпер Марк-Андре тер Штеген.

Щенсни протягом карʼєри виступав за "Арсенал", "Брентфорд", "Рому" та "Ювентус".