Ексголкіпер "Арсеналу" та "Ювентуса" відновив карʼєру заради "Барселони"
У середу, 2 жовтня, польський воротар Войцех Щенсни офіційно став гравцем іспанської "Барселони"
Про це повідомляє пресслужба "Барселони".
Войцех Щенсни й "Барселона" підписали контракт, який буде чинний до завершення поточного сезону. Польський воротар дістався каталонцям безплатно, адже влітку завершив карʼєру, проте погодився повернутись у великий футбол заради клубу з Ла Ліги.
"Барселона" ж була змушена терміново шукати нового воротаря після того, як важку травму отримав основний голкіпер Марк-Андре тер Штеген.
Щенсни протягом карʼєри виступав за "Арсенал", "Брентфорд", "Рому" та "Ювентус".
- 28 вересня "Барселона" поступилася в гостях "Осасуні" з рахунком 2:4. Це перша поразка каталонців у цьому сезоні Ла Ліги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.5Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе