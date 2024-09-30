Україна та Бразилія стали півфіналістами ЧС з футзалу, а "Барселона" програла вперше в сезоні. Головні новини світового спорту за тиждень

На чемпіонаті світу - 2024 з футзалу визначилися перші півфіналісти

Голкіпер збірної України Олександр Сухов, Фото: Getty Images

Після старту ЧС-2024 з футзалу в Узбекистані було складно передбачити, що збірна України повторить на ньому своє найбільше в історії досягнення та вийде до півфіналу. Команда Олександра Косенка розпочала виступи на груповому раунді з розгромної поразки від Аргентини - 1:7. Проте потім українці оговталися та завдяки перемогам над Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1) вийшли до плей-офф. У 1/8 фіналу наша національна команда здолала Нідерланди (3:1) та вийшла на головну сенсацію ЧС - Венесуелу - яка вибила з турніру дворазових чемпіонів світу з Іспанії.

Українці у чвертьфіналі не залишили суперникам жодних шансів на успіх. Після першого тайму команда Косенка повела 5:3, а в другому - довела матч до перемоги 9:4. За нашу команду хет-трик зробив Данило Абакшин, також відзначилися Петро Шотурма, Назар Швед, Ростислав Семенченко, Ігор Чернявський, Микола Микитюк та навіть голкіпер Олександр Сухов.

У півфіналі Україна 2 жовтня зустрінеться з Бразилією, яка у чвертьфіналі переграла Марокко - 3:1. Ще два півфіналісти 30 вересня визначаться у матчах між Францією і Парагваєм та Аргентиною і Казахстаном, який у 1/8 фіналу переміг чинного чемпіона світу - Португалію.

Збірна України вийшла до півфіналу ЧС вдруге. До цієї стадії світової першості українські футзалісти потрапляли у 1996 році, коли посіли четверте місце.

"Ліверпуль" відібрав у "Манчестер Сіті" лідерство в чемпіонаті Англії

Мохамед Салах (праворуч), Фото: Getty Images

За підсумками 6-го туру в АПЛ змінився лідер. "Манчестер Сіті" втратив перше місце через гостьову нічию з "Ньюкаслом" - 1:1. На гол Йошко Гвардіола на 35-й хвилині господарі поля по перерві відповіли реалізованим пенальті Ентоні Гордона. Команда Хосепа Гвардіоли з 14 очками опустилася на другу позицію.

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Лідерство захопив "Ліверпуль", який 28 вересня переграв на виїзді "Вулвергемптон" - 2:1 - та набрав 15 пунктів. Команду Арне Слота наприкінці першого тайму вивів вперед Ібраїма Конате. "Вовки" відігралися невдовзі після перерви зусиллями Раяна Аїт-Нурі. Перемогу ліверпульцям на 61-й хвилині приніс Мохамед Салах.

"Можна було уникнути пропущеного гола, який був непотрібним та стався у геть невдалий момент, коли ми повністю контролювали ситуацію. Суперник повернувся в гру. Добре, що ми відразу забили вдруге, але перевага в один гол зробила цей матч важким до самого фінального свистка", - сказав Слот.

Палмер встановив бомбардирський рекорд в АПЛ

Коул Палмер (ліворуч), Фото: Getty Images

Непогану ходу в АПЛ набрав і "Челсі". У 6-му турі лондонці переграли на своєму полі "Брайтон" - 4:2. Лондонці з 13 очками йдуть в турнірній таблиці четвертими.

Головною подією матчу на "Стемфорд Брідж" стали чотири голи Коула Палмера, завдяки яким він встановив рекорд Прем'єр-ліги. Хавбек "Челсі" відзначився на 21-й, 28-й, 31-й та 41-й хвилинах та став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив "покер" у першому таймі.

Сам Палмер заявив, що взагалі міг забивати п'ять-шість голів.

"Я мусив забити п’ять-шість голів. Коли я змарнував перший момент, то засмутився, але з огляду на те, як грав суперник, я відчув, що ми отримаємо ще чимало шансів", - сказав після гри Палмер.

22-річний футболіст заслужено претендує на те, аби вважатися головною зіркою АПЛ прямо зараз. Якщо рахувати з початку минулого сезону, то саме атакувальний півзахисник лондонців зробив найбільше результативних дій у чемпіонаті Англії. На його рахунку 43 м'ячі та результативні передачі. У норвезького форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда - 42.

"Барселона" зазнала першої поразки в сезоні, а "Реал" та "Атлетико" зіграли у мадридському дербі

Ламін Ямаль (попереду), Фото: Getty Images

У Ла Лізі 28 вересня сталася сенсація. "Барселона" поступилася у гостях "Осасуні" з рахунком 2:4. Головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік у грі зі середняком чемпіонату вдався до суттєвої ротації складу та пошкодував про це.

Ще в першому таймі "Осасуна" вийшла вперед після голів Анте Будіміра та Браяна Сарагоси. По перерві "Барса" скоротила відставання завдяки точному удару Пау Віктора. Однак одразу пропустила ще двічі - Будімір реалізував пенальті та зробив дубль, а ще один гол забив Абель Бретонес. Команда Фліка уникнула розгрому зусиллями Ламіна Ямаля, який відзначився на 89-й хвилині.

Попри поразку, каталонці з 21 очком залишилися на першому місці. 29 вересня головні конкуренти "Барселони" зустрічалися у мадридському дербі та зіграли внічию 1:1.

Тібо Куртуа (ліворуч), Фото: Getty Images

"Реал" першим забив у ворота "Атлетико" на 64-й хвилині - рахунок відкрив Едер Мілітао. Після цього у голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа з трибун домашньої арени "матрацників" полетіли запальнички та сторонні предмети. Рефері зупинив гру на 18 хвилин та забрав через поведінку фанів "Атлетико" команди з поля. Заспокоювати вболівальників пішов головний тренер господарів Дієго Сімеоне.

Після відновлення зустрічі його команді вдалося врятуватися від поразки. У компенсований час гол забив Анхель Корреа.

Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін провів весь матч у запасі.

"Реал" з 18 очками займає друге місце, "Атлетико" з 16 пунктами - третій.

"Баварія" та "Баєр" зіграли внічию у Бундеслізі

Гаррі Кейн (в центрі), Фото: Getty Images

У 5-му турі чемпіонату Німеччини у Мюнхені "Баварія" приймала "Баєр", який відібрав у неї титул у минулому сезоні.

Леверкузенців у першій половні гри вперед вивів Роберт Андріх. Господарі відігралися незадовго до перерви - забив Александар Павлович.

"Баварія" втратила очки вперше після того, як її очолив Венсан Компані. Проте сам бельгієць грою залишився задоволений.

"Ми багато чого робили правильно. Можливо, в інший день ми були б успішнішими біля чужих воріт. Але моя команда грала добре", - переконував Компані.

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо також залишився задоволений нічиєю.

"Нам було важко. У минулому сезоні ми також зіграли внічию, але сьогодні було складніше. "Баварія" не давала багато шансів перепочити. Довелося показати велику дисципліну та самопожертву", - підсумував Алонсо.

Після нічиєї "Баварія" з 13 очками залишилася на третьому місці. "Баєр" має 10 балів та йде четвертим. Його також випереджають "Айнтрахт" (12 пунктів) та "Лейпциг" (11).