Збірна України вперше за 28 років вийшла у півфінал ЧС з футзалу

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Це другий в історії вихід України у півфінал ЧС з футзалу, вперше туди українці пройшли ще у дебютному для себе турнірі в 1996 році.

Наступним суперником української збірної стане Бразилія, яка у 1/4 фіналу обіграла Марокко. Півфінальний матч відбудеться у середу, 2 жовтня.