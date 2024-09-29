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Головна Спорт Збірна України вперше за 28 років вийшла у півфінал ЧС з футзалу

Збірна України вперше за 28 років вийшла у півфінал ЧС з футзалу

Катерина Ганжа
29 вересня, 2024 неділя
20:40
Спорт Збірна України з футзалу у чвертьфіналі ЧС-2024

Україна вийшла у півфінал чемпіонату світу з футзалу. У чвертьфіналі українці розгромили Венесуелу з рахунком 9:4

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Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Це другий в історії вихід України у півфінал ЧС з футзалу, вперше туди українці пройшли ще у дебютному для себе турнірі в 1996 році.

Наступним суперником української збірної стане Бразилія, яка у 1/4 фіналу обіграла Марокко. Півфінальний матч відбудеться у середу, 2 жовтня.

  • Збірна України з футзалу перемогла суперників з Нідерландів у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.
Теги:
Україна
футзал
Збірна України
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