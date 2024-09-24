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Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

Олена Будько
24 вересня, 2024 вiвторок
19:37
Спорт футзал

Збірна України з футзалу перемогла суперників з Нідерландів у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу

Зміст

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У поєдинку 1/8 фіналу в Ташкенті українські футзалісти обіграли команду Нідерландів з рахунком 3:1.

Матч 1/4 фіналу відбудеться в неділю, 29 вересня, о 18:00 за Києвом. Суперника українців визначать у матчі Іспанія – Венесуела.

ЧС з футзалу

1/8 фіналу

24 вересня

Україна - Нідерланди 3:1

Теги:
Україна
Збірна України
Нідерланди
футзал
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