Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу
Збірна України з футзалу перемогла суперників з Нідерландів у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У поєдинку 1/8 фіналу в Ташкенті українські футзалісти обіграли команду Нідерландів з рахунком 3:1.
Матч 1/4 фіналу відбудеться в неділю, 29 вересня, о 18:00 за Києвом. Суперника українців визначать у матчі Іспанія – Венесуела.
ЧС з футзалу
1/8 фіналу
24 вересня
Україна - Нідерланди 3:1
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