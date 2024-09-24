Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

Карім Моссауї з Нідерландів і Ростислав Семенченко з України борються за володіння м’ячем під час матчу Чемпіонату світу з футзалу в Узбекистані 2024 року між Нідерландами та Україною на Hubo Arena 24 вересня 2024 року в Ташкенті, Узбекистан

Фото: Getty Images