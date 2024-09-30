Фани "Атлетико" ледве не зірвали мадридське дербі з "Реалом"
Через безлади на трибунах рефері був змушений перервати матч чемпіонату Іспанії з футболу між "Реалом" та "Атлетико"
Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
"Реал" першим забив у ворота "Атлетико" на 64-й хвилині - рахунок відкрив Едер Мілітао. Після цього у голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа з трибун домашньої арени "матрацників" полетіли запальнички та сторонні предмети. Рефері зупинив гру на 18 хвилин та забрав через поведінку фанів "Атлетико" команди з поля. Заспокоювати вболівальників пішов головний тренер господарів Дієго Сімеоне.
Після відновлення зустрічі його команді вдалося врятуватися від поразки. У компенсований час гол забив Анхель Корреа.
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін провів весь матч у запасі.
Мадридське дербі завершилося внічию 1:1. "Реал" з 18 очками займає друге місце, "Атлетико" з 16 пунктами - третій. Лідирує у Ла Лізі з 21 балом "Барселона".
Чемпіона Іспанії
8-й тур
29 вересня
"Атлетико" - "Реал" 1:1
Голи: Корреа, 90+5 - Мілітао, 64
Вилучення: Льоренте, 90+9 ("Атлетико")
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