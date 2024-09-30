Фани "Атлетико" ледве не зірвали мадридське дербі з "Реалом"

Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

"Реал" першим забив у ворота "Атлетико" на 64-й хвилині - рахунок відкрив Едер Мілітао. Після цього у голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа з трибун домашньої арени "матрацників" полетіли запальнички та сторонні предмети. Рефері зупинив гру на 18 хвилин та забрав через поведінку фанів "Атлетико" команди з поля. Заспокоювати вболівальників пішов головний тренер господарів Дієго Сімеоне.

Після відновлення зустрічі його команді вдалося врятуватися від поразки. У компенсований час гол забив Анхель Корреа.

Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін провів весь матч у запасі.

Мадридське дербі завершилося внічию 1:1. "Реал" з 18 очками займає друге місце, "Атлетико" з 16 пунктами - третій. Лідирує у Ла Лізі з 21 балом "Барселона".

Чемпіона Іспанії

8-й тур

29 вересня

"Атлетико" - "Реал" 1:1

Голи: Корреа, 90+5 - Мілітао, 64

Вилучення: Льоренте, 90+9 ("Атлетико")