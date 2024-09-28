Успіх футзалістів, фіаско "Динамо" в ЛЄ та "імператор Довбик": огляд новин українського спорту за тиждень

"Динамо" програло "Лаціо" в першому турі Ліги Європи

У середу київське "Динамо" з розгромним рахунком програло римському "Лаціо" в 1-му турі основного раунду Ліги Європи. Номінально домашній матч українців закінчився справжнім фіаско - 0:3. Усі три голи столична команда пропустила в першому таймі.

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

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Перед 2-м туром, де "Динамо" 3 жовтня зіграють проти німецького "Гоффенгайма", українська команда займає 34-35 позицію в турнірній таблиці ЛЄ.

У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.

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Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

Які ж круті у нас футзалісти! Цього тижня збірна України перемогла суперників з Нідерландів у матчі 1/8 фіналу ЧС. Зустріч закінчилась з рахунком 3:1.

Дублем у матчі, який пройшов у Ташкенті, відзначився Андрій Мельник. Ще один гол для України забив Михайло Зварич.

Україна зіграє у чвертьфіналі ЧС вдруге в нашій історії. Суперником нашої збірної буде національна команда Венесуели. Матч за місце у півфіналі відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок о 18:00 за Києвом.

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Мудрик вирішив піти з "Челсі"

За інформацією Football Insider, "Челсі" готовий відпустити Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно. Український футболіст вирішив покинути команду і більше не хоче грати на "Стемфорд Брідж", адже втратив ігрову практику.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 5 матчів та віддав 2 результативні передачі. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.

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Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.

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Довбик - новий римський імператор

Сумнівний був старт сезону для Артема Довбика. Після феноменального року в Іспанії та багатомільйонного трансферу в "Рому", український бомбардир видав 3 матчі без результативних дій в Серії А.

Культовий ексфутболіст "Роми" Франческо Тотті взагалі сказав, що не в захваті від Артема, і він би витратив гроші у кращий спосіб.

І що цікаво, саме після критики Артема Довбика прорвало! У трьох останніх матчах українець 3 мʼячі та віддав асист, і став справжнім лідером "Роми". Зараз точно ніхто не може сказати поганого про нашого бомбардира.

"Насправді спочатку трохи була адаптація. Коли ви приїжджаєте в нову команду, вам потрібен час, щоб знайти своє місце на полі. Я адаптуюся до нового тренера та з кожним матчем стаю все кращим і кращим", – зізнався Довбик після свого останнього матчу.

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