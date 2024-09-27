Довбик забив дебютний гол за "Рому" в єврокубках
У 1-му турі основного раунду Ліги Європи італійська "Рома" зіграла внічию проти іспанського "Атлетіка"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Рома" - "Атлетік", який пройшов у Римі, закінчився внічию з рахунком 1:1.
Український форвард Артем Довбик зʼявився на полі в основному складі, а на 32-й хвилині відгукнувся на подачу Анхеліньо, і головою відправив мʼяч у ворота "Атлетіка".
"Рома" була максимально близькою до перемоги, аж поки на 85-й хвилині Айтор Паредес не зрівняв рахунок.
Для Довбика це дебютний гол за "Рому" в єврокубках. Напередодні українець забив 2 мʼячі у Серії А.
Ліга Європи
1-й тур
26 вересня
"Рома" (Італія) - "Атлетік" (Іспанія) 1:1
Голи: Довбик, 32 - Паредес, 85
- 3 жовтня "Рома" Артема Довбика зустрінеться зі шведським "Ельфсборгом" у 2-му турі ЛЄ.
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