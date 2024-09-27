Довбик забив дебютний гол за "Рому" в єврокубках

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Рома" - "Атлетік", який пройшов у Римі, закінчився внічию з рахунком 1:1.

Український форвард Артем Довбик зʼявився на полі в основному складі, а на 32-й хвилині відгукнувся на подачу Анхеліньо, і головою відправив мʼяч у ворота "Атлетіка".

"Рома" була максимально близькою до перемоги, аж поки на 85-й хвилині Айтор Паредес не зрівняв рахунок.

Для Довбика це дебютний гол за "Рому" в єврокубках. Напередодні українець забив 2 мʼячі у Серії А.

Ліга Європи

1-й тур

26 вересня

"Рома" (Італія) - "Атлетік" (Іспанія) 1:1

Голи: Довбик, 32 - Паредес, 85