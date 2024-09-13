"Я б краще розпорядився грошима": легенда "Роми" Тотті розкритикував трансфер Довбика

Про це повідомляє італійське видання Ill Messaggero.

За словами Франческо Тотті, він би краще використав гроші, які "Рома" витратила на Артема Довбика.

"Ромі" потрібен був форвард, а знайти його, витративши менш як 30 млн євро, складно. Я б краще розпорядився грошима, зробивши інші інвестиції", – заявив легендарний форвард збірної Італії та "Роми".

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"Вовки" після 3-х турів займають 16 місце у турнірній таблиці Серії А. Команда Даніеле Де Россі двічі зіграла внічию і 1 раз програла.