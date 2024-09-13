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Головна Футбол "Я б краще розпорядився грошима": легенда "Роми" Тотті розкритикував трансфер Довбика

"Я б краще розпорядився грошима": легенда "Роми" Тотті розкритикував трансфер Довбика

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
00:31
Футбол Даніеле Де Россі та Артем Довбик, "Рома"

Культовий форвард "Роми" Франческо Тотті не в захваті від переходу в італійську команду українця Артема Довбика

Зміст

Про це повідомляє італійське видання Ill Messaggero.

За словами Франческо Тотті, він би краще використав гроші, які "Рома" витратила на Артема Довбика. 

"Ромі" потрібен був форвард, а знайти його, витративши менш як 30 млн євро, складно. Я б краще розпорядився грошима, зробивши інші інвестиції", – заявив легендарний форвард збірної Італії та "Роми".

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"Вовки" після 3-х турів займають 16 місце у турнірній таблиці Серії А. Команда Даніеле Де Россі двічі зіграла внічию і 1 раз програла.

  • 2 серпня "Рома" оголосила про трансфер Довбика. З того часу українець відіграв 3 матчі, але голи не забивав.
  • 4 вересня Артем Довбик потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч-2024".
Теги:
Спорт
Артем Довбик
Серія А
Рома
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