Довбик став першим українцем з часів Шевченка, якого номінували на "Золотий мʼяч"
Український форвард Артем Довбик потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч-2024"
Про це повідомляє France Football, який вручає нагороду.
У минулому сезоні Артем Довбик виступав за іспанську "Жирону", де миттєво адаптувався до елітного чемпіонату та став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами.
Влітку 2024 року українець покинув іспанську команду та приєднався до італійської "Роми". За римлян Довбик відіграв 3 матчі, але поки йде без результативних дій.
Окрім вдалого клубного сезону українець не може похизуватись успіхами на міжнародному рівні. Артем Довбик провалив Євро-2024, де не забив жодного мʼяча, а збірна України посіла 4-те місце у групі й не зуміли вийти у плей-офф.
Фото: Ballon d'Or
Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у Парижі 28 жовтня. Артем Довбик - перший українець з часів Андрія Шевченка, хто побореться за ЗМ.
На вечорі у Парижі також будуть вручені інші нагороди. Зокрема, Андрій Лунін номінований на нагороду найкращому голкіперу світу.
Повний список номінантів на ЗМ
Варто відзначити, що у списку претендентів на "Золотий мʼяч" немає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Вперше з 2003 року хтось з них не бореться за звання найкращого футболіста року.
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