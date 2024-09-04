Довбик став першим українцем з часів Шевченка, якого номінували на "Золотий мʼяч"

Про це повідомляє France Football, який вручає нагороду.

У минулому сезоні Артем Довбик виступав за іспанську "Жирону", де миттєво адаптувався до елітного чемпіонату та став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами.

Влітку 2024 року українець покинув іспанську команду та приєднався до італійської "Роми". За римлян Довбик відіграв 3 матчі, але поки йде без результативних дій.

Окрім вдалого клубного сезону українець не може похизуватись успіхами на міжнародному рівні. Артем Довбик провалив Євро-2024, де не забив жодного мʼяча, а збірна України посіла 4-те місце у групі й не зуміли вийти у плей-офф.

Фото: Ballon d'Or

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у Парижі 28 жовтня. Артем Довбик - перший українець з часів Андрія Шевченка, хто побореться за ЗМ.

На вечорі у Парижі також будуть вручені інші нагороди. Зокрема, Андрій Лунін номінований на нагороду найкращому голкіперу світу.

Повний список номінантів на ЗМ

Варто відзначити, що у списку претендентів на "Золотий мʼяч" немає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Вперше з 2003 року хтось з них не бореться за звання найкращого футболіста року.