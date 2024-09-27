Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру

Про це повідомляє пресслужба Ліги Європи.

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. Перед 2-м туром, де українці 3 жовтня зіграють проти німецького "Гоффенгайма", столична команда займає 34-35 позицію

У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.

Фото: УЄФА