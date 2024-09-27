Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
У четвер, 26 вересня, команди зіграли завершальні матчі 1-го туру Ліги Європи
Про це повідомляє пресслужба Ліги Європи.
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. Перед 2-м туром, де українці 3 жовтня зіграють проти німецького "Гоффенгайма", столична команда займає 34-35 позицію
У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.
Фото: УЄФА
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