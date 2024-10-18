Байден прибув з історичним візитом у Німеччину
У ніч з 17 на 18 жовтня літак з президентом США Джо Байденом приземлився у Німеччині
Про це повідомляє Reuters.
Під час державного візиту до Німеччини у Джо Байдена запланована зустріч у форматі "четвірки" з канцлером ФРН Олафом Шольцом, лідером Франції Емманюелем Макроном і британським премʼєром Кіром Стармером.
"Предметом розмови буде ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, як союзники можуть найкраще підтримати Україну", – сказав перед поїздкою високопоставлений чиновник адміністрації США.
Зранку пʼятниці, 18 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр прийме Байдена у своїй резиденції — палаці Бельвю. Очікується, що візит Байдена триватиме менше ніж 24 години.
Цікаво, що востаннє хтось з американських лідерів відвідував ФРН з державним візитом у 1985 році, тоді це був Рональд Рейган. Після цього візити президентів США до Німеччини відбувалися лише на робочому рівні.
- 8 жовтня президент США Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Наступна зустріч пройде в листопаді у віртуальному форматі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе