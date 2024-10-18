Байден прибув з історичним візитом у Німеччину

Про це повідомляє Reuters.

Під час державного візиту до Німеччини у Джо Байдена запланована зустріч у форматі "четвірки" з канцлером ФРН Олафом Шольцом, лідером Франції Емманюелем Макроном і британським премʼєром Кіром Стармером.

"Предметом розмови буде ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, як союзники можуть найкраще підтримати Україну", – сказав перед поїздкою високопоставлений чиновник адміністрації США.

Зранку пʼятниці, 18 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр прийме Байдена у своїй резиденції — палаці Бельвю. Очікується, що візит Байдена триватиме менше ніж 24 години.

Цікаво, що востаннє хтось з американських лідерів відвідував ФРН з державним візитом у 1985 році, тоді це був Рональд Рейган. Після цього візити президентів США до Німеччини відбувалися лише на робочому рівні.