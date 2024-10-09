Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести через ураган, - Пентагон
Засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, можуть відтермінувати через ураган "Мілтон"
Про це заявила речниця міноборони США Сабріна Сінгх.
Вона припустила, що засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Остаточне рішення наразі відсутнє.
"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речниця Пентагону.
- Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", після того, як свою поїздку відклав президент Штатів Джо Байден.
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