Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести через ураган, - Пентагон

Про це заявила речниця міноборони США Сабріна Сінгх.

Вона припустила, що засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Остаточне рішення наразі відсутнє.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речниця Пентагону.