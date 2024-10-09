Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку на "Рамштайн" до Німеччини
Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", після того, як свою поїздку відклав президент Штатів Джо Байден
Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
За його словами, з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", президент Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи.
Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу, розповів Міллер.
"Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена, – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона", - сказав речник Держдепу.
- Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
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