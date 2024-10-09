Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку на "Рамштайн" до Німеччини

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", президент Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи.

Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу, розповів Міллер.

"Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена, – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона", - сказав речник Держдепу.