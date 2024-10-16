Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного місяця, - Білий дім
Наступна зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн" відбудеться в листопаді у віртуальному форматі
Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила під час брифінгу.
За словами представниці Білого дому, питання "Рамштайну" обговорять під час телефонної розмови Володимир Зеленський і Джо Байден.
"Двоє лідерів обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Воно пройде наступного місяця, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, аби вона перемогла у цьому конфлікті", – йдеться в заяві Жан-Пʼєр.
Також в адміністрації американського президента після телефонної розмови Байдена й Зеленського повідомили, що Рамштайн відбуватиметься в онлайн-форматі.
"Лідери зобов'язалися активізувати планування допомоги в галузі безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги. В межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть роботу з міжнародними партнерами щодо додаткової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Білому домі не уточнили, де саме може відбутися зустріч.
- 8 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували.
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