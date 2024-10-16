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Оновлено

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного місяця, - Білий дім

Влад Дідусь
16 жовтня, 2024 середа
20:44
Світ Джо Байден і Володимир Зеленський

Наступна зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн" відбудеться в листопаді у віртуальному форматі

Зміст

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила під час брифінгу.

За словами представниці Білого дому, питання "Рамштайну" обговорять під час телефонної розмови Володимир Зеленський і Джо Байден.

"Двоє лідерів обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Воно пройде наступного місяця, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, аби вона перемогла у цьому конфлікті", – йдеться в заяві Жан-Пʼєр.

Також в адміністрації американського президента після телефонної розмови Байдена й Зеленського повідомили, що Рамштайн відбуватиметься в онлайн-форматі.

"Лідери зобов'язалися активізувати планування допомоги в галузі безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги. В межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть роботу з міжнародними партнерами щодо додаткової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Білому домі не уточнили, де саме може відбутися зустріч.
 

  • 8 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
  • 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували.
Теги:
Відео
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
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