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Оновлено

США після розмови Байдена та Зеленського оголосили про пакет допомоги Україні на $425 млн

Влад Дідусь
16 жовтня, 2024 середа
20:39
Війна з Росією Володимир Зеленський та Джо Байден

У середу, 16 жовтня, відбулась розмова між президентом України Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом

Зміст

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Висловив вдячність США за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідерство президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність", - пише президент України.

Після розмови США передали Україні новий пакет військової допомоги на $425 млн, до якого увійшли нові системи ППО й далекобійне озброєння.

"Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів. Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату Рамштайн. Поінформував президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп. Завтра представлю його нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи", - додав Зеленський.

Президент України також наголосив, що вони продовжують працювати над втіленням Формули миру.

На брифінгу у Білому домі повідомили, що в Байдена та Зеленського не буде можливості зустрітися під час візиту президента США до Європи.

На офіційному сайті Білого дому додали, що у найближчі місяці передадуть Україні низку додаткових можливостей: сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати ЗСУ.

  • Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
Теги:
Світ
Україна
Володимир Зеленський
ППО
Джо Байден
США
допомога США Україні
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