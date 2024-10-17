РФ запустила "шахеди" з півночі ввечері 17 жовтня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

О 20:15 ПС ЗСУ повідомляли про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку.

О 21:28 інформують про рух ворожих БПЛА з Чернігівщини курсом на Київську область, із Сумщини - курсом на Чернігівщину та з Полтавської області - на південь.

Станом на 22:13 дрони перебували:

З Сумщини, курсом на південь та захід.

У південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.

У північній частині Київщини, курсом на захід.

У східній частині Житомирщини, курсом на захід.

У західній частині Полтавщини, курс західний.

У східній частині Черкащини, курс західний.

На межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

О 22:24 ПС повідомили про БПЛА в напрямку Києва з східного напрямку.

Робота ППО і вибухи

Київська ОВА о 22:27 повідомила про роботу ППО в регіоні.