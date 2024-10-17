РФ запустила "шахеди" з півночі ввечері 17 жовтня
Російські окупанти ввечері 17 жовтня запустили ударні безпілотники з півночі: курсом на Київщину, Чернігівщину та південь
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 20:15 ПС ЗСУ повідомляли про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку.
О 21:28 інформують про рух ворожих БПЛА з Чернігівщини курсом на Київську область, із Сумщини - курсом на Чернігівщину та з Полтавської області - на південь.
Станом на 22:13 дрони перебували:
- З Сумщини, курсом на південь та захід.
- У південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.
- У північній частині Київщини, курсом на захід.
- У східній частині Житомирщини, курсом на захід.
- У західній частині Полтавщини, курс західний.
- У східній частині Черкащини, курс західний.
- На межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.
О 22:24 ПС повідомили про БПЛА в напрямку Києва з східного напрямку.
Робота ППО і вибухи
Київська ОВА о 22:27 повідомила про роботу ППО в регіоні.
- У ніч проти 17 жовтня російський ворог атакував низку регіонів України ударними БПЛА. Унаслідок цього пошкоджено дитячий садок у Києві. У Миколаєві постраждала енергетична інфраструктура.
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