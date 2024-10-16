ППО спрацювала по російських БПЛА на Київщині
Ввечері середи, 16 жовтня, російські терористи запустили безпілотники з північного напрямку
Про загрозу ворожих безпілотників Повітряні сили повідомили на Київщині о 19:42.
Близько 20:00 ворожий безпілотник з півночі наблизився до Києва. У ПС попередили про можливу роботу ППО в столиці.
Водночас у Київській ОВА повідомили, що протиповітряна оборона працює по ворожих цілях, які фіксують над регіоном.
О 20:29 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в Пущі-Водиці.
Підтверджень про тип БПЛА поки немає.
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