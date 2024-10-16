ППО спрацювала по російських БПЛА на Київщині

Про загрозу ворожих безпілотників Повітряні сили повідомили на Київщині о 19:42.

Близько 20:00 ворожий безпілотник з півночі наблизився до Києва. У ПС попередили про можливу роботу ППО в столиці.

Водночас у Київській ОВА повідомили, що протиповітряна оборона працює по ворожих цілях, які фіксують над регіоном.

О 20:29 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в Пущі-Водиці.

Підтверджень про тип БПЛА поки немає.

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