Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: троє поранених
Російська окупаційна армія у четвер, 17 жовтня, атакувала з артилерії Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого троє людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вказано, що через російський артилерійський обстріл постраждали 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
"Через атаку пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, комунікації", - додав Лисак.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- Того ж дня російська армія атакувала рятувальників Сумщини, які приїхали гасити пожежу. Через повторний удар було пошкоджено пожежний автомобіль.
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