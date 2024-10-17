РФ атакувала рятувальників, які гасили пожежу після прильоту на Сумщині
Російська окупаційна армія 17 жовтня атакувала рятувальників Сумщини, які приїхали гасити пожежу. Через повторний удар було пошкоджено пожежний автомобіль
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Інцидент стався в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.
"Унаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару. Як наслідок – пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль", - ідеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що надзвичайники встигли пройти в укриття, тому ніхто з них не постраждав.
"Коли стало безпечно, вони ліквідували пожежу", - резюмували у пресслужбі.
- У серпні на Херсонщині російська окупаційна армія атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу. Внаслідок удару дістали поранення четверо співробітників ДСНС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе