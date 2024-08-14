На Херсонщині РФ атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу: є поранені
На Херсонщині російська окупаційна армія атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу. Внаслідок удару дістали поранення четверо співробітників ДСНС
Про це повідомила пресслужба відомства.
Так, у селі Станіслав команда місцевої пожежної охорони потрапила під повторну ворожу атаку.
"Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла внаслідок обстрілу. Під час роботи на вогнеборців повторно скинули вибухівку з ворожого БПЛА. Четверо рятувальників отримали акубаротравми", - поінформували в ДСНС.
Там зазначили, що постраждалих оглянули медики, від госпіталізації вони відмовилися.
Також унаслідок атаки пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.
- РФ 14 серпня вдарила дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську Харківської області, внаслідок чого постраждав чоловік.
- Пізніше того ж дня Росія атакувала дроном автівку Госпітальєрів на Харківщині, внаслідок чого загинула медикиня.
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