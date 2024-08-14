На Херсонщині РФ атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу: є поранені

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, у селі Станіслав команда місцевої пожежної охорони потрапила під повторну ворожу атаку.



"Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла внаслідок обстрілу. Під час роботи на вогнеборців повторно скинули вибухівку з ворожого БПЛА. Четверо рятувальників отримали акубаротравми", - поінформували в ДСНС.

Там зазначили, що постраждалих оглянули медики, від госпіталізації вони відмовилися.

Також унаслідок атаки пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.