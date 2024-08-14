РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську: постраждав цивільний
Російська окупаційна армія 14 серпня вдарила дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську Харківської області. Через це постраждав чоловік
Про це повідомляють Національна поліція і Харківська обласна прокуратура.
Зазначається. що удар стався близько 10:30 у центрі Купʼянська. Ворожий FPV-дрон влучив в цивільний автомобіль, в якому перебував 64-річний водій.
Чоловік отримав вибухове поранення, його госпіталізували до лікарні. Крім цього, автівка зазнала суттєвих пошкоджень.
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