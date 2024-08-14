РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську: постраждав цивільний

Про це повідомляють Національна поліція і Харківська обласна прокуратура.

Зазначається. що удар стався близько 10:30 у центрі Купʼянська. Ворожий FPV-дрон влучив в цивільний автомобіль, в якому перебував 64-річний водій.

Чоловік отримав вибухове поранення, його госпіталізували до лікарні. Крім цього, автівка зазнала суттєвих пошкоджень.